Bloomberg: Трамп планирует отправить в отставку главу минфина США

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Следующей мишенью президента США Дональда Трампа может стать министр финансов Стивен Мнучин, на которого глава государства, вероятно, возложит ответственность за обвал финансовых рынков.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет агентство Bloomberg.

Агентство отмечает, что беседы Мнучина с главами шести ведущих банков США 23 декабря и совещание с регуляторами финсектора, поспешно созванное в рождественский Сочельник (24 декабря), не успокоило инвесторов и самого Трампа.

Один из источников рассказал Bloomberg, что Трамп уже задумывался о возможности увольнения Мнучина. Другой источник утверждает, что решение о будущем главы Минфина будет зависеть от показателей фондового рынка США.

Ранее Трамп раскритиковал работу ФРС, отметив, что это ЦБ - "единственная проблема экономики" США и что он "не чувствует рынок".