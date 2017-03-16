Трамп: Заблокировавший указ о миграции судья превысил полномочия

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что федеральный судья в штате Гавайи превысил полномочия, заблокировав действие президентского указа о въезде мигрантов в США. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил Д. Трамп, выступая на ралли перед своими сторонниками в Нэшвилле.

Решение федерального судьи Деррика Уотсона приостановить действие подписанного Трампом указа за несколько часов до того, как он должен был вступить в силу, было "беспрецедентным превышением полномочий суда", считает президент Трамп: "Закрепленный в Конституции закон дает президенту право временно останавливать поток мигрантов, если он считает, что это служит национальным интересам нашей страны".

Президент пообещал отстаивать указ "на сколь угодно высоком уровне, вплоть до Верховного суда".

"Мы победим", - добавил Трамп.