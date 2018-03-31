Трамп заблокировал выделение $200 млн на нужды восстановления в Сирии

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заблокировал выделение $200 млн, которые Вашингтон собирался потратить с целью содействия восстановлению в Сирии и оказания гуманитарных усилий в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Отправленный Трампом в отставку с поста госсекретаря США Рекс Тиллерсон в феврале на заседании коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" обещал, что Вашингтон выделит дополнительно $200 млн на поддержку гуманитарных усилий в Сирии.

По сведениям издания, Трамп дал распоряжение Госдепартаменту заблокировать выделение этих средств. Как сообщили источники газеты, президент принял такое решение после того, как прочитал в одном из СМИ материал, в котором говорилось о том, что США привержены выделению указанной суммы.