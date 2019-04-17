Трамп заблокировал резолюцию о прекращении участия США в войне в Йемене

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, которая предусматривает прекращение участия США в боевых действиях в Йемене, которые возглавляет саудовская коалиция.

Как передаёт Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

В пояснительной записке к решению Трампа говорится, что резолюция является "необязательной" и направлена на то, чтобы ограничить "конституционные права" президента. Трамп также подчеркнул, что резолюция конгресса "подвергает опасности американских граждан и отважных военнослужащих".

Ранее Дональд Трамп порекомендовал компании Boeing переименовать модель самолёта 737 MAX.