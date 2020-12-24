О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп заблокировал оборонный бюджет США

Трамп заблокировал оборонный бюджет США Президент США Дональд Трамп наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет
Другие страны
24 декабря 2020 г. 01:25
Трамп заблокировал оборонный бюджет США
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

"Я возвращаю резолюцию. Она не включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности, включает статьи, которые не обеспечивают уважение наших ветеранов и нашей военной истории, противоречит усилиям моей администрации в том, чтобы интересы Америки были первостепенными в вопросах нашей национальной безопасности и зарубежной политики", — подчеркнул американский лидер.

Трамп неоднократно обещал заблокировать проект бюджета. Он отмечал, что от принятия резолюции больше всего выиграет Китай. Проект также содержит санкции против строительства газопровода "Северный поток-2".

По мнению президента США, в документе необходимо отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях. Трамп подчеркну, что она ставит под угрозу национальную безопасность страны. Согласно этому пункту, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут их редактировать. Трамп и его администрация выступают за привлечение сервисов к ответственности за цензуру.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
Эльман Рустамов: Разговоры о девальвации беспочвенны
23 декабря 2020 г. 11:13
Ученый: Диагноз матовое стекло ошибочен
Ученый: Диагноз "матовое стекло" ошибочен
22 декабря 2020 г. 15:18
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
Дорожная полиция оштрафовала Госслужбу по вопросам имущества
22 декабря 2020 г. 13:20
Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
В Агстафе торжественно открыли ресторан после решения об ужесточении карантина
19 декабря 2020 г. 17:57
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
Предупреждение для вылечившихся от коронавируса: обращайтесь к врачу
17 декабря 2020 г. 11:56
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
Обнародованы данные по смертности от COVID-19 в Азербайджане
17 декабря 2020 г. 10:39
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
Депутат Бундестага о заявлении от 10 ноября по Карабаху
11 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi