Трамп "забыл" жену перед вылетом из Белого дома - ВИДЕО

Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп садится в вертолет перед вылетом из Белого дома, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Журналисты посчитали ролик примечательным из-за того, что Д.Трамп начал двигаться к вертолету один, но примерно на половине пути остановился, чтобы подождать свою жену Меланью, которая должна была лететь вместе с ним. Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.

При этом в комментариях ряд пользователей встали на сторону Трампа и возмутились подачей ролика его авторами.

Супружеская чета Трампов не раз оказывалась в центре внимания, попадая в неловкие положения. Так, во время визита премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Белый дом Трамп забыл про ожидавших фотосессии жену и сразу проследовал с политиком внутрь. Меланья также отказывалась от совместных фотографий с мужем во время мероприятия во Флориде.