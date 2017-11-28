Трамп: За 10 месяцев моего президентства наша экономика процветает

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Дональд Трамп за 10 месяцев на посту президента США сделал намного больше, чем его предшественники.

Как передает Report, об этом написал сам президент США на своей странице в Facebook.

“С первого дня как я вступил в должность президента вы только и слышите “телефонный” предлог Демократов относительно своего поражения на выборах: Россия, Россия, Россия. Несмотря на это за период моего президентства наша экономика процветает и я сделал,возможно, куда больше, чем другие президенты США за свои 10 месяцев во главе государства. Сделайте Америку снова великой,”- написал президент США в социальной сети Facebook.