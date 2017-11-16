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    Трамп: ядерная проблема КНДР требует неотложных действий

    Угроза неуклонно возрастала на протяжении многих администраций

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР требует неотложных действий.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая Белом доме по итогам своего азиатского турне.

    Американский лидер подчеркнул, что одной из ключевых целей его поездки в страны Азии было "объединение мира против ядерной угрозы, созданной северокорейским режимом".

    "Угроза [со стороны КНДР] неуклонно возрастала на протяжении многих администраций [американских президентов] и теперь требует принятия неотложных действий", - отметил он.

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