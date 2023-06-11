Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит "коррумпированного" нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит "коррумпированного" нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

Как передает Report, об этом он заявил, выступа перед однопартийцами в штате Северная Каролина.

"5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента, - сказал республиканец. - Выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома".

"Никогда не уступлю, не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас", - отметил политик.