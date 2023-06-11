О нас

Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома

Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит "коррумпированного" нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.
Другие страны
11 июня 2023 г. 07:28
Трамп: Я выгоню коррумпированного Байдена из Белого дома

Бывший президент США республиканец Дональд Трамп утверждает, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит "коррумпированного" нынешнего главу Белого дома Джо Байдена из резиденции.

Как передает Report, об этом он заявил, выступа перед однопартийцами в штате Северная Каролина.

"5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента, - сказал республиканец. - Выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома".

"Никогда не уступлю, не буду побежден. Я никогда не перестану бороться за вас", - отметил политик.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp: “Korrupsioner Baydeni Ağ Evdən qovacağam”

Самое важное

Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
Видеокадры процедуры контроля на пункте пропуска через госграницу в направлении Ханкенди-Горус
10 июня 2023 г. 14:34
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi