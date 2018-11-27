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    Трамп: Я политик, и это невыносимо

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Миссисипи рассказал, что "не выносит" политической роли, сообщает Report со ссылкой на Daily Express. 

    В ходе выступления президент отметил, что "десятилетиями" политики в Вашингтоне позволяли другим странам воровать рабочие места США, закрывая заводы и уничтожая целые отрасли.

    "Я говорил об этом 20 лет — когда я был в частном секторе... Теперь они называют меня политиком. Я политик. Это невыносимо!" — заявил Трамп.

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