Трамп: Я политик, и это невыносимо

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Миссисипи рассказал, что "не выносит" политической роли, сообщает Report со ссылкой на Daily Express.

В ходе выступления президент отметил, что "десятилетиями" политики в Вашингтоне позволяли другим странам воровать рабочие места США, закрывая заводы и уничтожая целые отрасли.

"Я говорил об этом 20 лет — когда я был в частном секторе... Теперь они называют меня политиком. Я политик. Это невыносимо!" — заявил Трамп.