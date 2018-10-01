Трамп: Я никогда в жизни не пил пиво

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения о пристрастии кандидата на пост верховного судьи Бретта Кавано к спиртному, заявил, что не увлекается алкогольными напитками и никогда в жизни не пил пиво, передает Report со ссылкой на ABC.

"Я не думаю, что он лгал! Я сам не пью, я могу честно признаться, что никогда в жизни не пил пиво... Я не пью... Вы можете себе представить, что было бы, если бы я пил, какой бы дурдом я устроил? Я стал бы худшим в мире, но я никогда не пью", — сказал он, выступая перед журналистами.

Трамп добавил, что Кавано мог иметь «сложности» в молодости, однако «в высшей школе было много таких людей», которые пили пиво. Президент отметил, что не хотел бы, чтобы вокруг Кавано была «охота на ведьм» из-за этого вопроса.