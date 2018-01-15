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    Трамп: Я не расист

    Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью”

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выступил перед репортерами в ночь на 15 января во Флориде и объявил, что он не расист.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    Это заявление было сделано в качестве попытки оправдаться после сообщений о том, что президент назвал африканские страны «вонючими дырами».

    “Нет, я не расист. Я менее всего склонен к расизму из всех людей, у которых вы когда-либо возьмете интервью”, – сказал Трамп.

    Ранее два сенатора США от республиканской партии заявили, что не слышали слова Трампа о “вонючих дырах”, которые тот сказал в ходе обсуждения проблемы мигрантов.

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