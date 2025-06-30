Трамп: Я не контактировал с Ираном с тех пор, как США ударили по ядерным объектам

Трамп: Я не контактировал с Ираном с тех пор, как США ударили по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с иранской стороной с тех пор, как Соединенные Штаты нанесли удары по его ядерным объектам.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с иранской стороной с тех пор, как Соединенные Штаты нанесли удары по его ядерным объектам. Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social. "В отличие от Обамы (экс-президент США Барак Обама - ред.), который заплатил им миллиарды долларов в рамках глупого соглашения "Путь к ядерному оружию", срок действия которого теперь истек! (имеется в виду Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.), и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram