Трамп: Я не контактировал с Ираном с тех пор, как США ударили по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не контактировал с иранской стороной с тех пор, как Соединенные Штаты нанесли удары по его ядерным объектам.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"В отличие от Обамы (экс-президент США Барак Обама - ред.), который заплатил им миллиарды долларов в рамках глупого соглашения "Путь к ядерному оружию", срок действия которого теперь истек! (имеется в виду Совместного всеобъемлющего плана действий - ред.), и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам. Мы полностью уничтожили их ядерные объекты", - написал Трамп.