Трамп: Выживших в авиакастрофе в Вашингтоне нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.

Как передает Report, об этом Трамп заявил на брифинге.

"К сожалению, выживших нет", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп также отметил, что экипаж пассажирского самолета действовал верно: "Катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет".

Напомним, что ранее самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.