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Трамп: Выживших в авиакастрофе в Вашингтоне нет

Трамп: Выживших в авиакастрофе в Вашингтоне нет Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.
Другие страны
30 января 2025 г. 20:31
Трамп: Выживших в авиакастрофе в Вашингтоне нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.

Как передает Report, об этом Трамп заявил на брифинге.

"К сожалению, выживших нет", - сказал он, выступая в Белом доме.

Трамп также отметил, что экипаж пассажирского самолета действовал верно: "Катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет".

Напомним, что ранее самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Vaşinqtondakı təyyarə qəzasında sağ qalan yoxdur

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