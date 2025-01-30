Трамп: Выживших в авиакастрофе в Вашингтоне нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что при столкновении самолета и вертолета над Вашингтоном выживших нет.
Как передает Report, об этом Трамп заявил на брифинге.
"К сожалению, выживших нет", - сказал он, выступая в Белом доме.
Трамп также отметил, что экипаж пассажирского самолета действовал верно: "Катастрофу в Вашингтоне спровоцировал, по сути, вертолет".
Напомним, что ранее самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Представители экстренных служб сообщали, что вероятно вышивших после происшествия не осталось.