Трамп: Вывод войск из Сирии будет проходить в должном темпе

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вывод американских войск из Сирии будет проходить "в должном темпе".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

"Неудачники в New York Times сознательно написали очень неточную статью относительно моих намерений по Сирии. Мы будем уходить в должном темпе и в то же время продолжим бороться с ИГ и делать все то, что правильно и необходимо делать, и это не отличается от моих первоначальных заявлений!" - написал Трамп.