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    Трамп: Вывод войск из Сирии будет проходить в должном темпе

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вывод американских войск из Сирии будет проходить "в должном темпе". 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

    "Неудачники в New York Times сознательно написали очень неточную статью относительно моих намерений по Сирии. Мы будем уходить в должном темпе и в то же время продолжим бороться с ИГ и делать все то, что правильно и необходимо делать, и это не отличается от моих первоначальных заявлений!" - написал Трамп.

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