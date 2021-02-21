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Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента

Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента Бывший президент США Дональд Трамп впервые после смены власти выступит на публике
Другие страны
21 февраля 2021 г. 03:34
Трамп выступит на публике впервые после ухода с поста президента
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп впервые после смены власти выступит на публике.

Как передает Report, об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Трамп посетит консервативную политическую конференцию CPAC, которая состоится в конце февраля в Орландо. Выступление бывшего президента запланировано на последний день мероприятия, 28 февраля.

Свою речь Трамп посвятит будущему Республиканской партии США и консервативного движения, а также критике миграционной политики нового главы государства Джо Байдена, указано в сообщении.

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