Трамп выступил за наземную операцию против ИГ

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Претендент на пост президента США Дональд Трамп предложил объявить войну группировке "Исламское государство" и отправить небольшое число американских военных на Ближний Восток для борьбы с этой организацией. Как сообщает Report, об этом Д. Трамп заявил в интервью телеканалу CBS.

"Мы должны ударить по ИГИЛ", - заявил миллиардер и добавил, что выступает за ограниченную наземную операцию против группировки.

Он также предложил вовлечь в предполагаемую операцию союзников США по НАТО.

Кроме того, бизнесмен возложил ответственность за подъем ИГ на свою потенциальную соперницу в борьбе за президентский пост Хиллари Клинтон. Трамп сказал, что появление этой экстремистской организации стало результатом "глупой политики" Клинтон на посту госсекретаря США.

17 июля открылся съезд Республиканской партии, на котором Трамп должен стать официальным кандидатом в президенты от этой партии.