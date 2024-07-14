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Трамп выступил с заявлением после совершенного на него покушения

Трамп выступил с заявлением после совершенного на него покушения Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своем заявлении после вооруженного инцидента, который предположительно было покушением, выразил соболезнования семьям своих сторонников, затронутых происшествием.
Другие страны
14 июля 2024 г. 05:38
Трамп выступил с заявлением после совершенного на него покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в своем заявлении после вооруженного инцидента, который предположительно было покушением, выразил соболезнования семьям своих сторонников, затронутых происшествием.

Как сообщает Report, заявление 76-летнего политика размещено в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

"Я хочу поблагодарить Секретную службу США и все правоохранительные органы за быструю реакцию на стрельбу в округе Батлер, штат Пенсильвания. Самое главное, хочу выразить соболезнования семьям погибшего на митинге человека, а также еще одного человека, получившего серьезные ранения. Невероятно, что такое происходит в нашей стране. На данный момент об убитом стрелке ничего не известно. Пуля пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрел и почувствовал, как пуля вспорола мою кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. Боже, храни Америку!", - говорится в заявлении.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

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Версия на азербайджанском языке Trampdan hücumdan sonra ilk açıqlama: Güclü qanaxmam var idi

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