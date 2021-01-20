Трамп выступил с прощальным обращением

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из речи Трампа распространил Белый дом.

Дональд Трамп выступил с прощальным обращением на посту президента, отрывки из речи которого распространил Белый дом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по его словам, в качестве главы государства он подтвердил "священную идею, что в Америке власти отвечают перед народом".

"Мы сделали то, что пришли сделать, и еще намного больше", - сказал он.

Он подчеркнул, что стал "первым президентом за десятилетия, который не начал никаких новых войн".

"Мы вдохнули новую жизнь в наши союзы (с другими государствами - ред.) и сплотили другие страны мира, чтобы выступить против Китая как никогда ранее", - говорится в тексте обращения.

По его мнению, самая большая опасность, с которой сталкиваются Штаты, это потеря уверенности в себе и их "национальном величии".

"Америка - это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны", - добавил Трамп.

Он заявил, что молится за успех новой администрации Джо Байдена в обеспечении безопасности и процветании страны.