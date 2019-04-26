Трамп высказался о вступлении Байдена в президентскую гонку

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение бывшего вице-президента Джо Байдена участвовать в президентских выборах в 2020 году.

Как сообщает Report, об этом он написал в своей странице в Twitter.

"Добро пожаловать в президентскую гонку Сонный Джо", — написал Трамп.

Он выразил надежду, что Байдену хватит интеллектуальных способностей, которые долго ставились под сомнение, чтобы вести успешную кампанию.

"Это будет неприятно — вы будете иметь дело с людьми, у которых действительно есть очень больные и безумные идеи", —отметил Трамп.