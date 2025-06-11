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Трамп выразил сомнение относительно сделки с Ираном по ядерной программе

Трамп выразил сомнение относительно сделки с Ираном по ядерной программе Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не так уверен в том, что удастся заключить сделку с Ираном по ядерной программе.
Другие страны
11 июня 2025 г. 14:36
Трамп выразил сомнение относительно сделки с Ираном по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже не так уверен в том, что удастся заключить сделку с Ираном по ядерной программе.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force One газеты The New York Post.

При этом он отметил, что не хочет войны с Ираном.

"Сейчас я уже не так уверен, как был пару месяцев назад. С ними что-то произошло, и теперь я гораздо меньше верю в то, что сделка состоится. Но если они не заключат сделку - ядерного оружия у них не будет. Если заключат - тоже не будет, понимаете? ... Конечно, лучше все решить без войны, без жертв - это всегда предпочтительнее. Просто я не вижу у них прежнего стремления заключить соглашение. Думаю, они совершают ошибку, но посмотрим", - отметил он.

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