Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в штаб-квартире YouTube

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшимво вторник при стрельбе в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно. Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Благодарность нашим удивительным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее", - написал он в Twitter.

Ранее шеф полиции города Эд Барберини сообщил, что при стрельбе в офисе YouTube ранения получили четыре человека. По его словам, женщина, которая, предположительно, открыла огонь, покончила с собой.