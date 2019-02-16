Трамп выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в штате Иллинойс

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Аврора в штате Иллинойс, передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ.

«Отличная работа правоохранительных органов в Авроре, Иллинойс. Искренние соболезнования жертвам и их семьям», – написал он в Twitter.

В городе Аврора в здании компании Henry Pratt 15 февраля произошла стрельба. В результате погибли по меньшей мере пять человек.

В ходе операции ранения получили четверо полицейских.