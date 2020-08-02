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Трамп выразил обеспокоенность огромной разницей в доходах американцев

Трамп выразил обеспокоенность огромной разницей в доходах американцев Президент США Дональд Трамп обеспокоился огромным разрывом в доходах жителей страны на фоне распространения коронавируса
Другие страны
2 августа 2020 г. 02:49
Трамп выразил обеспокоенность огромной разницей в доходах американцев

Президент США Дональд Трамп обеспокоился огромным разрывом в доходах жителей страны на фоне распространения коронавируса.

Как передает Report, в своем Twitter-аккаунте глава Белого дома разместил сообщение портала Business Insider о том, что 40 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице во время пандемии коронавируса. При этом чистая стоимость активов миллиардеров увеличилась на полтриллиона долларов.

"Слишком большая разница в доходах. Изменения должны быть внесены в ближайшее время!", — заявил Трамп.

30 июля эксперты Urban Institute пришли к выводу, что около 12,2 миллиона американцев окажутся за чертой бедности, если Конгресс не расширит программу помощи семьям. Уровень бедности вырастет до 11,9 процента за последние пять месяцев 2020 года, если не будут утверждены пособия по безработице, принят второй пакет стимулов и увеличены ежемесячные дотации на покупку продуктов питания в рамках SNAP (программа продовольственных талонов). Исследователи утверждают, что наиболее эффективной мерой по предотвращению бедности будут прямые выплаты — 1 200 долларов на человека и 2 400 долларов на семью.

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