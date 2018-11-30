Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации вокруг Керченского пролива

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Керченского пролива.

Как передает Report, об этом он сказал он журналистам в ходе встречи на полях саммита G20 с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен», — сказал Трамп.

Кроме того, Трамп подтвердил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно из-за инцидента в Керченском проливе.