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    Трамп выразил надежду на скорое урегулирование ситуации вокруг Керченского пролива

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на скорейшее урегулирование ситуации вокруг Керченского пролива.

    Как передает Report, об этом он сказал он журналистам в ходе встречи на полях саммита G20 с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    «Нам не нравится то, что произошло. Мы этим не довольны, никто этим не доволен», — сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп подтвердил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным исключительно из-за инцидента в Керченском проливе.

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