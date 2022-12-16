О нас

Трамп выпустил NFT коллекцию со своим изображением

Трамп выпустил NFT коллекцию со своим изображением Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске своей первой официальной NFT коллекции, в которой собраны карточки с его изображением.
Другие страны
16 декабря 2022 г. 04:58
Трамп выпустил NFT коллекцию со своим изображением

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске своей первой официальной NFT коллекции, в которой собраны карточки с его изображением.

Как передает Report, об этом говорится в видеообращении политика.

«Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию», — заявил Трамп.

Как передает новостной сайт TheWrap, каждая карточка продается по $99. В коллекции содержатся изображения 45-го президента в виде супергероя с лазерными глазами, астронавта, ковбоя в стиле Джона Уэйна, а также в темном костюме в окружении золотых слитков и во время игры в гольф.

Купивший все 45 картинок получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09
Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
ФотоКадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
15 декабря 2022 г. 16:46
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi