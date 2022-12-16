Трамп выпустил NFT коллекцию со своим изображением

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске своей первой официальной NFT коллекции, в которой собраны карточки с его изображением.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о выпуске своей первой официальной NFT коллекции, в которой собраны карточки с его изображением.

Как передает Report , об этом говорится в видеообращении политика.

«Я выпускаю свою первую официальную NFT коллекцию», — заявил Трамп.

Как передает новостной сайт TheWrap, каждая карточка продается по $99. В коллекции содержатся изображения 45-го президента в виде супергероя с лазерными глазами, астронавта, ковбоя в стиле Джона Уэйна, а также в темном костюме в окружении золотых слитков и во время игры в гольф.

Купивший все 45 картинок получит возможность поужинать в имении Трампа в Мар-а-Лаго.