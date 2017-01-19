Трамп выплатил 25 млн долларов США компенсаций по делу о мошенничестве

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп согласился выплатить 25 млн долларов США для урегулирования судебных исков против Trump University по делу о мошенничестве, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В 2013 году Trump University предъявили обвинение в том, что организация вводила своих студентов в заблуждение и заставляла платить за программы, в которых они не нуждались.

"Организация Trump Entrepreneur Initiative, известная под именем Trump University, выплатила компенсации в среду", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов истцов.

Отмечается, что компромисс был достигнут в ноябре прошлого года после президентских выборов. Это избавило избранного президента от дачи показаний в суде.