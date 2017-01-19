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    Трамп выплатил 25 млн долларов США компенсаций по делу о мошенничестве

    В 2013 году Trump University предъявили обвинение в том, что организация вводила своих студентов в заблуждение

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп согласился выплатить 25 млн долларов США для урегулирования судебных исков против Trump University по делу о мошенничестве, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ. 

    В 2013 году Trump University предъявили обвинение в том, что организация вводила своих студентов в заблуждение и заставляла платить за программы, в которых они не нуждались.

    "Организация Trump Entrepreneur Initiative, известная под именем Trump University, выплатила компенсации в среду", - сообщает телеканал CNN со ссылкой на адвокатов истцов.

    Отмечается, что компромисс был достигнут в ноябре прошлого года после президентских выборов. Это избавило избранного президента от дачи показаний в суде. 

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