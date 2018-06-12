Трамп вылетел из Сингапура

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп покинул Сингапур, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Его борт вылетел с базы ВВС Пайя-Леба.

Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса.

По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ.

В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".