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    Трамп вылетел из Сингапура

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп покинул Сингапур, где встречался с лидером КНДР Ким Чен Ыном, cообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Его борт вылетел с базы ВВС Пайя-Леба.

    Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице Capella на острове Сентоса. 

    По итогам переговоров стороны подписали итоговый документ. 

    В нем, в частности, саммит называется "эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".

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