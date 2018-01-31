Трамп выдвинут на Нобелевскую премию мира

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Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Американский лидер третий год подряд попадает в число кандидатов, которые претендуют на получение Нобелевской премии мира.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом изданию Nettavisen рассказал директор норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль.

«Могу подтвердить, что нас уведомили о выдвижении Трампа и что он был номинирован на премию», — отметил он.

По его словам, президент США выдвинут на премию тем же человеком и с той же формулировкой, что и в 2017 году — за приверженность идеологии «борьбы за мир с помощью силы».