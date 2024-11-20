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Трамп выдвинул врача турецкого происхождения на высокую должность

Трамп выдвинул врача турецкого происхождения на высокую должность Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского врача и телеведущего турецкого происхождения Мехмета Оза на должность председателя Центра услуг Medicare и Medicaid (орган публичной власти).
Другие страны
20 ноября 2024 г. 02:07
Трамп выдвинул врача турецкого происхождения на высокую должность

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского врача и телеведущего турецкого происхождения Мехмета Оза на должность председателя Центра услуг Medicare и Medicaid (орган публичной власти).

Как сообщает Report, политик сделал об этом заявление на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я знаком с доктором Озом много лет и уверен, что он будет бороться за то, чтобы каждый в Америке получал лучшее медицинское обслуживание, чтобы наша страна снова стала великой и здоровой!", - отметил Трамп.

Отметим, что Оз является кардиохирургом и телеведущим. Он при поддержке Трампа в 2022 году баллотировался в Сенат от штата Пенсильвания, но его попытка оказалась безуспешной.

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Версия на азербайджанском языке Tramp türkəsilli həkimə vəzifə verib

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