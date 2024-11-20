Трамп выдвинул врача турецкого происхождения на высокую должность

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского врача и телеведущего турецкого происхождения Мехмета Оза на должность председателя Центра услуг Medicare и Medicaid (орган публичной власти).

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул американского врача и телеведущего турецкого происхождения Мехмета Оза на должность председателя Центра услуг Medicare и Medicaid (орган публичной власти).

Как сообщает Report , политик сделал об этом заявление на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Я знаком с доктором Озом много лет и уверен, что он будет бороться за то, чтобы каждый в Америке получал лучшее медицинское обслуживание, чтобы наша страна снова стала великой и здоровой!", - отметил Трамп.

Отметим, что Оз является кардиохирургом и телеведущим. Он при поддержке Трампа в 2022 году баллотировался в Сенат от штата Пенсильвания, но его попытка оказалась безуспешной.