Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США.

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Трампа, которое распространила его переходная команда.

"Тодд Бланш станет заместителем генпрокурора в моей администрации", — отметил Трамп и подчеркнул, что Бланш сможет "починить сломанную систему правосудия" страны.

Должность первого заместителя помощника генерального прокурора США Трамп предложил занять еще одному своему адвокату — Эмилю Бове. На пост генерального солиситора США избранный глава государства выдвинул адвоката Дина Джона Сауэра.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.