Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США.
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"Тодд Бланш станет заместителем генпрокурора в моей администрации", — отметил Трамп и подчеркнул, что Бланш сможет "починить сломанную систему правосудия" страны.
Должность первого заместителя помощника генерального прокурора США Трамп предложил занять еще одному своему адвокату — Эмилю Бове. На пост генерального солиситора США избранный глава государства выдвинул адвоката Дина Джона Сауэра.
Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.