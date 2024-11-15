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Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США

Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 05:20
Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Трампа, которое распространила его переходная команда.

"Тодд Бланш станет заместителем генпрокурора в моей администрации", — отметил Трамп и подчеркнул, что Бланш сможет "починить сломанную систему правосудия" страны.

Должность первого заместителя помощника генерального прокурора США Трамп предложил занять еще одному своему адвокату — Эмилю Бове. На пост генерального солиситора США избранный глава государства выдвинул адвоката Дина Джона Сауэра.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Tramp öz vəkillərinə Ədliyyə Nazirliyində yüksək vəzifələr verəcək

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