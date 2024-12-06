Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в КНР

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул бывшего сенатора Дэвида Пердью на пост американского посла в Китае.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул бывшего сенатора Дэвида Пердью на пост американского посла в Китае.

Как передает Report об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Дэвид обладает ценным опытом для того, чтобы выстраивать наши отношения с Китаем. Он жил в Сингапуре и Гонконге, большую часть своей карьеры работал в Азии и Китае. Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных деловых отношений с лидерами Китая", - отметил политик.

Пердью входил в состав Сената Конгресса США с 2015 по 2021 год. До этого времени он занимал руководящие должности в крупных компаниях, включая Reebok и Dollar General. Кроме того, несколько лет работал управляющим директором международной компании по производству одежды Gitano Group в Сингапуре и работал в филиале корпорации Sara Lee в Гонконге.

Сейчас должность посла США в Пекине занимает Николас Бернс.