О нас

Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в КНР

Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в КНР Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул бывшего сенатора Дэвида Пердью на пост американского посла в Китае.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 06:59
Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в КНР

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что выдвинул бывшего сенатора Дэвида Пердью на пост американского посла в Китае.

Как передает Report об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Дэвид обладает ценным опытом для того, чтобы выстраивать наши отношения с Китаем. Он жил в Сингапуре и Гонконге, большую часть своей карьеры работал в Азии и Китае. Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и продуктивных деловых отношений с лидерами Китая", - отметил политик.

Пердью входил в состав Сената Конгресса США с 2015 по 2021 год. До этого времени он занимал руководящие должности в крупных компаниях, включая Reebok и Dollar General. Кроме того, несколько лет работал управляющим директором международной компании по производству одежды Gitano Group в Сингапуре и работал в филиале корпорации Sara Lee в Гонконге.

Сейчас должность посла США в Пекине занимает Николас Бернс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения
Yonhap: Депутаты Южной Кореи опасаются новой попытки введения военного положения
6 декабря 2024 г. 07:32
Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение
Губернатор Калифорнии объявил в штате чрезвычайное положение
6 декабря 2024 г. 05:37
Вспышка инфекции кровотока в Мехико привела к гибели 13 детей
Вспышка инфекции кровотока в Мехико привела к гибели 13 детей
6 декабря 2024 г. 05:08
Прокуратура Перу заподозрила президента в неисполнении обязанностей
Прокуратура Перу заподозрила президента в неисполнении обязанностей
6 декабря 2024 г. 04:49
G7 планирует провести онлайн-саммит 13 декабря
G7 планирует провести онлайн-саммит 13 декабря
6 декабря 2024 г. 03:52
В Багдаде состоится трехсторонняя встреча глав МИД Ирака, Сирии и Ирана
В Багдаде состоится трехсторонняя встреча глав МИД Ирака, Сирии и Ирана
6 декабря 2024 г. 01:39
Макрон не хочет уходить с поста президента до конца срока своих полномочий
Макрон не хочет уходить с поста президента до конца срока своих полномочий
6 декабря 2024 г. 00:38
СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею
СМИ: Министр обороны США отказался от планов поездки в Южную Корею
5 декабря 2024 г. 23:54
СМИ: Чешская армия получит 10 тыс. противотанковых мин
СМИ: Чешская армия получит 10 тыс. противотанковых мин
5 декабря 2024 г. 23:12
Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину
Глава минобороны Германии допустил отправку миротворцев в Украину
5 декабря 2024 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi