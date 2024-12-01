Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.

Как передает Report , об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я с гордостью объявляю, что Кэш Пател станет следующим директором ФБР. Кэш отличный юрист, следователь и борец за идею "Америка прежде всего", который на протяжении своей службы боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ", - отметил Трамп.

Избранный президент отметил, что Пател "сыграл важнейшую роль" в разоблачении вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Трамп выразил уверенность в том, что при новом директоре ФБР "покончит с эпидемией преступности в Америке, ликвидирует преступные группировки, состоящие из мигрантов, а также остановит наркотрафик и торговлю людьми, которая ведется через границу" США.

Пател сменит на посту главы ФБР Кристофера Рея, который был назначен на эту должность в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Срок полномочий главы бюро составляет 10 лет.