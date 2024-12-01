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Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР

Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.
Другие страны
1 декабря 2024 г. 04:53
Трамп выдвинул Кэша Патела на пост главы ФБР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Патела, работавшего в Пентагоне при его первой администрации.

Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Я с гордостью объявляю, что Кэш Пател станет следующим директором ФБР. Кэш отличный юрист, следователь и борец за идею "Америка прежде всего", который на протяжении своей службы боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ", - отметил Трамп.

Избранный президент отметил, что Пател "сыграл важнейшую роль" в разоблачении вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Трамп выразил уверенность в том, что при новом директоре ФБР "покончит с эпидемией преступности в Америке, ликвидирует преступные группировки, состоящие из мигрантов, а также остановит наркотрафик и торговлю людьми, которая ведется через границу" США.

Пател сменит на посту главы ФБР Кристофера Рея, который был назначен на эту должность в 2017 году во время первого президентского срока Трампа. Срок полномочий главы бюро составляет 10 лет.

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