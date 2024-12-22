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Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора на пост посла США в Италии

Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора на пост посла США в Италии Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 07:16
Трамп выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора на пост посла США в Италии

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что выдвинул кандидатуру миллиардера-ресторатора Тильмана Фертитта на пост посла США в Италии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении политика в соцсети Truth Social.

"Я с удовольствием сообщаю, что Тильман Фертитта выдвинут на должность посла США в Италии", — сказано в заявлении.

Тильман Фертитта заработал состояние в ресторанном и гостиничном бизнесе. Его активы оцениваются в 10,4 миллиарда долларов. Он стал десятым миллиардером, которого Дональд Трамп предложил на пост в своей будущей администрации.

До этого избранный президент США сообщил о намерении назначить телевизионного продюсера Марка Бернетта на должность специального посланника в Великобритании.

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