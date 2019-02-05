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    Трамп выдвинул кандидата на должность министра внутренних дел

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвинул и.о. главы министерства внутренних дел Дэвида Бернхардта на должность министра.

    Как передаёт Report со ссылкой на РИА “Новости”, об Трамп написал на своей странице в Twitter.

    “Рад сообщить, что Дэвид Бернхардт, исполняющий обязанности министра внутренних дел, будет выдвинут на должность министра внутренних дел”, – написал Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что Иран не соблюдает ядерное соглашение.

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