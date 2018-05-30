Трамп выдвинул генерала Миллера на пост командующего силами США в Афганистане

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть генерал-лейтенанта Остина Миллера на пост командующего войсками США и НАТО в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится с распространенном во вторник сообщении пресс-службы американского министерства обороны.

"Министр обороны Джеймс Мэттис объявил о том, что президент выдвинул следующую кандидатуру - присвоить генерал-лейтенанту сухопутных войск Остину Скотту Миллеру звание генерала и назначить командующим операции НАТО "Решительная поддержка" и командующим силами Соединенных Штатов в Афганистане", - говорится в сообщении. Теперь кандидатуру Миллера должен будет рассмотреть Сенат Конгресса США, ему предстоит принять участие в слушаниях профильного комитета верхней палаты по делам вооруженных сил. В случае успеха он сменит генерала Джона Николсона.

На данный момент Миллер возглавляет Объединенное командование специальных операций ВС США. Как писала ранее газета The Wall Street Journal, в его послужном списке значатся тайные операции спецназа в Сомали, Афганистане и Ираке, в ходе которых он лично возглавлял контртеррористические миссии. Именно этот боевой опыт генерал-лейтенанта, как дала понять газета, возможно, определил выбор в его пользу, так как военные усилия США в Афганистане сейчас столкнулись с трудностями.