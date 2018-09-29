Трамп выделил на поддержку Украине 250 млн долларов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп подписал законопроект бюджета, согласно которому предусматривается выплата 250 млн долларов для поддержки Украины, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как отмечается, подписанный американским лидером бюджет содержит расходы на оборону, образование, социальные и медицинские нужды. Общий объем ассигнований на 2019 финансовый год превышает 850 млрд долларов, причем из них 675 млрд долларов предусмотрены на оборону.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды министерства обороны на 2019 год", которым выделяется 250 миллионов долларов для поддержки Украины", - говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США.

В посольстве также отметили, что по сравнению с 2018 годом объем финансовой помощи Пентагона увеличен на 50 млн долларов.