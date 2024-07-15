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Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты США

Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты США Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.
Другие страны
15 июля 2024 г. 23:45
Трамп выбрал своего кандидата в вице-президенты США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, бывший глава Белого дома Дональд Трамп выбрал кандидатом в вице-президенты сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса.

Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

"После долгих размышлений и рассмотрения невероятных талантов многих других претендентов я решил, что человеком, наиболее подходящим на должность вице-президента США, является сенатор Джеймс Дэвид Вэнс из великого штата Огайо", - сообщил Трамп.

Джеймс Дэвид Вэнс - 39-летний сенатор-республиканец от штата Огайо в Конгрессе США с января 2023 года. Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Миддлтаун (штат Огайо). Служил в Корпусе морской пехоты США, окончил Университет Огайо и престижный Йельский университет. До начала политической карьеры работал в венчурных компаниях. В 2016 году опубликовал мемуары, ставшие бестселлером. Женат на адвокате Уше Вэнс, у пары трое детей.

В 2022 году на выборах в Сенат Конгресса США он одержал победу над кандидатом от демократов Тимом Райаном. В ходе предвыборной кампании его поддержал Трамп.

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