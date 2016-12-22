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    Трамп выбрал миллиардера Карла Икана на пост спецсоветника реформы системы регулирования

    В свою очередь Икан уже дал свое согласие на предложение Трампа

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул миллиардера Карла Икана на пост специального советника президента по вопросам, касающимся реформы регулирования.

    Как передает Report, oб этом сообщает переходный штаб республиканца.

    В заявлении отмечается, что данный пост не будет предполагать формального участия в правительстве. Таким образом Икан сможет сохранить свой бизнес.

    В свою очередь Икан уже дал свое согласие на предложение Трампа.

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