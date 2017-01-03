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    Трамп выбрал экс-чиновника из администрации Рейгана на пост торгпреда США

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост торгового представителя США экс-чиновнику из администрации Рональда Рейгана Роберту Лайтхайзеру

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп предложил пост торгового представителя США экс-чиновнику из администрации Рональда Рейгана Роберту Лайтхайзеру, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    В администрации нынешнего президента США Барака Обамы эту должность занимает Майкл Фроман. Роберт Лайтхайзер в администрации Рейгана занимал пост заместителя торгового представителя США. На данный момент он является юристом по вопросам торговли.

    Торговое представительство США при исполнительном офисе президента США является правительственным агентством в ранге министерства, занимается разработкой торгового законодательства, составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений, координацией внешнеторговой политики. 

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