Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписывает в понедельник указ о введении "жестких санкций" против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на Рейтерс, Трамп заявил, что они будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что санкции вводятся в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат, а также в свете нападений на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран.