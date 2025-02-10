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Трамп введет пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия в США

Трамп введет пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия в США Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен в понедельник, 10 февраля, ввести пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 03:22
Трамп введет пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия в США

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что намерен в понедельник, 10 февраля, ввести пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Уточняется, что "пошлины на сталь и алюминий будут с понедельника, 25% на каждую из категорий".

Кроме того, как сообщил пресс-пул, Трамп заявил о намерении с 11 февраля ввести "взаимные пошлины" в отношении других стран. Подробности относительно этого также не приводятся. Американский лидер отвечал на вопросы журналистов на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

Трамп 31 января заявил в Белом доме, что США намерены ввести пошлины в отношении поставок в страну чипов и связанной с ними продукции, а также нефти, газа, стали, алюминия и меди. Американский лидер тогда не уточнил, продукция каких стран может быть затронута планируемыми мерами.

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