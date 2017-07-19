Трамп второй раз встретился с Путиным за ужином в Гамбурге

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Вторая встреча российского и американского лидеров во время саммита G20 состоялась во время ужина 7 июля.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации представителя американской администрации, примерно в середине застолья президент США Дональд Трамп поднялся со своего места и занял свободное место рядом с президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечается, что в этот момент американский лидер был один, а президент России был только в сопровождении переводчика.

Напомним, ранее сообщалось лишь об одной встрече Трампа и Путина на полях G20 в Гамбурге. Она продлилась 2 часа 15 минут, хотя первоначально была рассчитана приблизительно на полчаса.