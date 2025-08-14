Трамп: Вторая встреча с Зеленским и Путиным может стать шансом для сделки по Украине

Вторая встреча с участием президентов Украины и России может стать шансом для заключения сделки по урегулированию конфликта.
Как передает Report со ссылкой на мировые СМИ, об этом президент США Дональд Трамп заявил в эфире радиостанции Fox News.
По его словам, предстоящие переговоры с президентом России Владимиром Путиным станут подготовкой к возможной второй встрече с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп подчеркнул, что на второй встрече речь пойдет о заключении сделки для урегулирования конфликта в Украине.
Он также выразил мнение, что российский лидер согласится на сделку, а угроза введения санкций, вероятно, подтолкнула Москву к проведению встречи.
Трамп также добавил, что уже рассматривает три возможных места для проведения второй встречи с участием Путина и Зеленского.