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Трамп встретится с премьером Катара для обсуждения ситуации в Газе

Трамп встретится с премьером Катара для обсуждения ситуации в Газе Президент США Дональд Трамп 16 июля посетит Катар.
Другие страны
16 июля 2025 г. 09:33
Трамп встретится с премьером Катара для обсуждения ситуации в Газе

Президент США Дональд Трамп 16 июля посетит Катар.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

В рамках визита он встретится с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и ситуации вокруг Ирана.

Отмечается, что американский лидер добивается возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном для достижения нового ядерного соглашения, а также хочет добиться освобождения израильских заложников, похищенных радикалами ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа.

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Версия на азербайджанском языке Tramp bu gün Qətərə səfər edəcək, Qəzzadakı vəziyyət müzakirə olunacaq

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