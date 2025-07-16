Трамп встретится с премьером Катара для обсуждения ситуации в Газе

Президент США Дональд Трамп 16 июля посетит Катар.
Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
В рамках визита он встретится с премьер-министром, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани для обсуждения прекращения огня в секторе Газа и ситуации вокруг Ирана.
Отмечается, что американский лидер добивается возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном для достижения нового ядерного соглашения, а также хочет добиться освобождения израильских заложников, похищенных радикалами ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа.