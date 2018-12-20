Госсекретарь США: Трамп встретится с Ким Чен Ыном в начале 2019 года

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает, что президент Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в начале 2019 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим проводить встречи, и мы надеемся, что в новом году президент Трамп и председатель Ким встретятся вскоре после 1 января, чтобы обеспечить еще больший прогресс в удалении этой угрозы Соединенным Штатам", - сказал Помпео в интервью радиостанции KNSS.

Трамп и Ким Чен Ын провели летом в Сингапуре историческую первую встречу, на которой выразили приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.