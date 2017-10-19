Трамп встретится с генсеком ООН в Вашингтоне

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Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне 20 октября.

Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом рассказал официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь отправится в Вашингтон сегодня вечером, где в пятницу он встретится с с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он также посетит ужин, организованный фондом Кувейт-США", - сказал Дюжаррик.

Он добавил, что стороны, несомненно, будут обсуждать реформу ООН.