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    Трамп встретится с генсеком ООН в Вашингтоне

    Генеральный секретарь ООН и президент США проведут встречу в Вашингтоне© "AP"

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент США Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне 20 октября.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА "Новости", об этом рассказал официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

    "Генеральный секретарь отправится в Вашингтон сегодня вечером, где в пятницу он встретится с с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Он также посетит ужин, организованный фондом Кувейт-США", - сказал Дюжаррик.

    Он добавил, что стороны, несомненно, будут обсуждать реформу ООН.

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