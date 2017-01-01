Трамп встретит Новый год во Флориде

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп планирует встречать Новый год в своем частном клубе "Мар-а-Лаго" в штате Флорида и пригласить на эту вечеринку около 800 гостей, в числе которых звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне и композитор Куинси Джонс. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель переходной команды республиканца Шон Спайсер.

Он указал, что на празднике, который состоится в ночь на воскресенье, будут присутствовать, в частности, супруга Трампа Меланья и их 10-летний сын Бэррон. Запланировано выступление группы Party on the Moon.

Вскоре после вечеринки Трамп вернется в Нью-Йорк, где в настоящее время находится его резиденция.