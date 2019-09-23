Президент США Дональд Трамп встретился с премьером Пакистана Имраном Ханом и сообщил, что обсуждает с ним Афганистан и Индию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам Трампа, которые передали журналисты президентского пула, дискуссии касаются "Афганистана и талибов".

На вопрос, возобновились ли контакты с радикальным движением "Талибан" после неожиданной отмены переговоров в сентябре, Трамп ответил негативно.

Он подтвердил, что готов посредничать в переговорах между Индией и Пакистаном по поводу региона Джамму и Кашмир.

"Это (предложение) всегда будет действительно. Если я могу помочь, то обязательно сделаю это... Я готов, хочу и могу это сделать", - сказал Трамп, добавив, что это будет зависеть от желания двух стран.

В свою очередь, Хан просил Трампа передать премьер-министру Индии Нарендре Моди, с которым президент США также встретится в Нью-Йорке, что гуманитарную ситуацию в Кашмире необходимо разрешить.